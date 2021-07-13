14 TEMMUZ AKŞAMINDAN İTİBAREN 15 TEMMUZ GÜNÜ İÇİN İLİMİZDEKİ CADDELER, MEYDANLAR ve RESMİ BİNALAR BAYRAKLARLA DONATILACAKTIR.
TARİH : 14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA
SAAT: PROGRAM :
13. 30 - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Temalı Fotoğraf Sergisi Açılışı
- 15 Temmuz Anı Defterinin Vatandaşlarımıza Açılması
Yer: Cevdet AYDIN Parkı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Temalı Fotoğraf Sergisi Açılışı
Yer: Yalova Kent Müzesi
TARİH : 15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE
SAAT: PROGRAM :
10. 00 - Yalova Şehitliğini Ziyaret
Yalova Polis Şehitliğini Ziyaret
Yer: Yalova Şehir Mezarlığı
12. 00 - Aziz Şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okunması
Yer: Yalova Merkez Camii
15. 00 - Yalova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen "15 Temmuz" konulu konferans
Yer: Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu
20. 00 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı
Yer: 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı
- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunması - Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Aziz Şehitlerimiz İçin İl Müftüsü tarafından duanın okunması - Valimiz Sayın Muammer EROL'un Konuşmaları - "15 Temmuz" konulu şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilerimize ödüllerinin verilmesi - Mehteran Takımının Konseri - Canlı Yayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın hitapları esnasında programımıza ara verilecektir. - Konser * Sanatçı İbrahim SADRİ'den Şiir Ziyafeti - İlimizin tüm camilerinde eş zamanlı selaların okunması (saat 00: 13) - Demokrasi Nöbeti - Sabah namazından önce selaların okunması ile birlikte programın sona ermesi
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA ETKİNLİKLERİ 2021 - Son Dakika