"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programları - Son Dakika

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Milli birlik yürüyüşü

Fotoğraf sergisinin gezilmesi

Uluslararası resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi

Kuranı kerim okunması

Mehter takımının konseri

Cumhurbaşkanının ulusa seslenişi

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in konuşması

Tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez"in "Meddah" oyunu

Konserden detaylar Niğde'de düzenlenen etkinlikte, şehitlik kavşağından Cumhuriyet Meydanı'na kadar "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Daha sonra burada 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açıldı, Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okundu. Niğde Belediyesi ve Ömer Halisdemir Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz" temalı uluslararası resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Vatandaşlara 15 temmuz darbe girişimi belgeseli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millete Seslenişi" izletildi.

Vali Yılmaz Şimşek, burada yaptığı konuşmada, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, milletin birlik ve beraberliğine, huzuruna yönelik yapılan alçakça girişimler hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını söyledi.

Kendilerine düşen en önemli görevin şehitlerin emaneti olan kutsal vatan topraklarına aynı inanç ve karalılıkla sahip çıkmak olduğunu belirten Şimşek, "Ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast etmeye teşebbüs eden hain odaklara karşı dikkatli olmak ve mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bilinmelidir ki, buna kalkışacak kim olursa olsun yüce Türk milletini dimdik karşısında bulacaktır." dedi.

Belediye başkanı Emrah Özdemir'de kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, "Meddah" oyunu sergiledi, Niğde Belediyesi Mehter Takımı, Azeri ve yerel sanatçılar konser verdi.