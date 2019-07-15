Son Dakika Haberleri: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" başladı
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"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" başladı

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" başladı.
Atatürk Havalimanı'ndaki etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Devlet Konukevi önündeki apron bölgesinde bir araya geldi.
Apronda kurulan dev platformun önünde toplanan vatandaşlar, zaman zaman "Dik dur eğilme" ile darbeleri kınayan sloganlar attı.
Programda, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Takımı konser verdi.
Etkinlikte bazı sanatçılar, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit ve gaziler için türkü, marş ve şiirler seslendirdi.
15 Temmuz gazilerinin isimlerinin slayt olarak ekranlara verilmesinin ardından programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan filmin gösterimi yapılacak.
Daha sonra etkinlik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana teşrif etmesinin ardından tüm şehitlerin isimlerinin okunmasıyla devam edecek.
Törende Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara hitap edecek.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:26 Kaynak: AA
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