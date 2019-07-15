"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" - detaylar - İSTANBUL
7 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" için vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'na geliyor.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" için vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'na geliyor.
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