Son Dakika Haberleri: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" - detaylar - İSTANBUL
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"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" - detaylar - İSTANBUL

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" için vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'na geliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" için vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'na geliyor.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması - detaylar - İSTANBUL
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:38 Kaynak: AA
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