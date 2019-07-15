'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması' başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" başladı.

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