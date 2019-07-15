'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması' başladı
7 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" başladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" başladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:07
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