15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü yapıldı
4 saat önce
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Kırklareli'nde Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:12 Kaynak: AA
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Kırklareli
'nde Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü yapıldı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz paylaşımı TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu