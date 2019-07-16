15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

- "Milli Birlik Yürüyüşü" detayı
Gençlerce 200 metrelik Türk bayrağı taşınması
Tören alanından detay Kahramanmaraş
İl Müftüsü Celal Sürgeç'in dua yapması
Vali Vahdettin Özkan
'ın konuşması
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
'ün konuşması
15 Temmuz konulu film gösterimi
Mehteran gösterisi
Şiir ve ilahi dinletisi - Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta Müftülük
Meydanı'nda bir araya gelen Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker
, Onikişubat
Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek
, Dulkadiroğlu
Belediye Başkanı Necati Okay
, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma
Komutanı Kurmay Albay Numan Öksüz, gaziler, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi mehtaran takımı eşliğinde 200 metrelik Türk bayrağını taşıyan gençlerle Demokrasi Meydanı
'na kadar "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirdi.
Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından şehitler için dua edildi.
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da bütün Kahramanmaraşlılar sokağa çıktığını söyledi.
Bu sokağa çıkmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısıyla da en yüksek noktala vardığını dile getiren Özkan, kahraman şehrin bu özelliğinin Anadolu'nun bütün şehirlerine örnek olduğunu ifade etti.
FETÖ ile mücadelenin her alanda devam ettiğini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:
"FETÖ ile şer odaklarıyla mücadele elbette olacaktır ama bunun istismarı yönünde de bütün tedbirleri alacağız. Bu şer odakları, bu çeteler, FETÖ ile mücadeleyi istismar etmek suretiyle FETÖ'nün stratejisine hizmet edebilmektedir. 'Nerede bu işin siyası ayağı' diyerek bütün siyasi kurumlara karşı bir güvensizlik oluşturmak, FETÖ'nün bir stratejisidir. FETÖ'yü bahane ederek bunun yerine ikame olabilecek şer odaklarına karşı da Kahramanmaraş halkı müteyakkız durumdadır."
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise inancı suistimal ederek bu haysiyetsizlere ve vatana göz dikenlere tekrar gür bir sesle seslendiklerini belirterek, "Ey darbeciler, ey vatansızlar, ey FETÖ alçakları, ey Allah korkusundan mahrum olmuş merhametsiz katiller. Allah'a yemin olsun ki bu milletin kanlarıyla suladığı bu vatanın bir karışını bile hainlere teslim etmeyeceğiz." dedi.
Bu milletin demokrasiye göz diken kanlı ellerin hakimiyetine asla girmeyeceğine dikkati çeken Güngör, şöyle devam etti:
"Bütün dünya bilmelidir ki bu millet için şehadet kutlu bir yoldur. Hainlik onların, kahramanlık bizimdir. Bugün, tarihin gördüğü en alçakça kalkışmanın ve en karanlık ihanetin kahraman Türk milleti tarafından bastırıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'dür. 15 Temmuz'da bir millet ayağa kalkarak şer güçlerini hezimete uğrattı. Bu toprakları bize vatan kılan Allah'a şükürler olsun. Vatanımızı koruyup kollayıp bugüne getiren şehitlerimize, gazilerimize ve ecdadımıza bir kez daha selam olsun."
15 Temmuz konulu kısa film gösteriminin ardından mehter konseri verildi.
Bu arada vatandaşlar, Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmasını dev ekranlardan takip etti.