15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği - Büyükelçi Çakıralp Açıklaması - Son Dakika

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında anma töreni gerçekleştirildi.

Tören, tüm şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen 5 yılda Türkiye ve dünyada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik yürütülen mücadelenin hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

Çakıralp, "15 Temmuz'daki darbe girişimi, FETÖ'nün işlediği en hain ve kanlı suç olmakla birlikte aslında buzdağının görünen yüzü olmuştur. Geçtiğimiz yıllarda FETÖ yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmalarda, bu karanlık örgütün mahrem üyeleri, istihbarat faaliyetleri ve işledikleri diğer suçlar birer birer gün yüzüne çıkmış ve aslında bu örgütün mensuplarınca ülkemize ve milletimize karşı gerçekleştirilen ihanetlerin büyüklüğü bu sayede anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.