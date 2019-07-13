Son Dakika Haberleri: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Fotoğraf Sergisi açıldı
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"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Fotoğraf Sergisi açıldı

1 saat önce

Osmaniye Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen, 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Osmaniye Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen, 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı. Bir AVM'de düzenlenen serginin açılışına Vali Ömer Faruk Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hacı Ali Büber, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışını protokol mensupları ile birlikte yapan Vali Coşkun, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yaptığımız etkinlikler kapsamında fotoğraf sergimizi açıyoruz. Bu vesile ile tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize de minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi. Vali Coşkun ve protokol mensupları açılışın ardından sergiyi gezdiler. - OSMANİYE
Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:48 Kaynak: İHA
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