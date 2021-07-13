Üye Girişi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi

13.07.2021 19:00

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Bin yıldır her bir santimi şehit kanlarıyla sulanmış, vatan dediğimiz bu kutsal topraklar tarihimizde görülmemiş bir kalleşliğe maruz kaldı" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Bin yıldır her bir santimi şehit kanlarıyla sulanmış, vatan dediğimiz bu kutsal topraklar tarihimizde görülmemiş bir kalleşliğe maruz kaldı" dedi.

15 Temmuz demokrasi şehitleri ve gazilerini anmak üzere, Ankara Milli Kütüphane sergi salonunda 63 fotoğraftan oluşan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu sergi Milli Kütüphane'de düzenlendi. Sergi açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, "Biliyorsunuz bundan tam 5 yıl önce, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz, devletimiz, hükümetimiz hain bir darbe girişimine şahit oldu. Bin yıldır her bir santimi şehit kanlarıyla sulanmış, vatan dediğimiz bu kutsal topraklar tarihimizde görülmemiş bir kalleşliğe maruz kaldı. Öyle ki FETÖ'cü hainler, o gece doğrudan Kurtuluş Savaşımızı yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisimizi hedef aldılar. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanını, hükümetimizi hedef aldılar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, Özel Harekat Başkanlığı'nı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nü hedef aldılar. Gözlerini bile kırpmadan bu aziz milleti hedef aldılar. Milletin evlatlarının üzerine bombalar, kurşunlar yağdırdılar. Ama o gece, mensubu olmaktan şeref duyduğumuz bu büyük milletin evlatları, üzerlerine tank namluları, otomatik silahlar doğrultulmasına, üzerlerine helikopterlerle, uçaklarla bombalar yağdırılmasına rağmen, kadın erkek demeden çıplak elleriyle o hayasızca akına dur, dedi" ifadelerini kullandı.

Serginin özellikle Milli Kütüphane'de yapılmasının sebebinin buradaki okuyucuların çoğunun gençler olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Yavuz, "Her yıl 15 Temmuz'da çeşitli sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu seneki etkinliklerimizden bir tanesi de görmüş olduğunuz fotoğraf sergisi. Her biri bir sanat eseri olan fotoğraflarla bir sergi açtık. Sergiyi özellikle Milli Kütüphane'de yapmamızın sebebi de buradaki okuyucularımızın çoğunun gençler olması. Gençlere daha rahat ulaşabilmek için onların o gece yaşananları unutmamaları için hafızalarında yer tutması için özellikle gençlere ulaşabildiğimiz bir mekan olan milli kütüphaneyi seçtik" diye konuştu.

"15 Temmuz'da yaşananlar, gazeteciler tarafından tarihe silinmeyecek şekilde nakşedildi"

"O gece tam 251 şehit verildi, 251 kahramanlık hikayesi yazıldı. 2196 vatandaşımız yaralanarak gazi oldu" sözleriyle konuşmasına devam eden Yavuz, "Çok şükür milletimizin öncülüğünde, kahraman güvenlik güçlerimizin desteğiyle o hain girişim başarıyla bertaraf edildi. Aradan geçen 5 yıl süresince her gün, nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu ve bu hain girişimin ülkemize sosyal ve ekonomik anlamda ne büyük zararlar verdiğini tekrar tekrar görüyoruz. Elbette üzerimize düşen, nasıl ki sahip olduğumuz kültürel, tarihi değerlerimizi kültür-sanat faaliyetleri vasıtasıyla en iyi şekilde aktarıyorsak yaşananları, yaşatılanları ve yaşatanları tüm detaylarıyla, tüm çıplaklığı ile yeni nesile aktarmak ve anlatmak. 15 Temmuz'da yaşananlar, o gecenin kahramanlarından gazeteciler tarafından tarihe silinmeyecek şekilde başarıyla nakşedildi. Biz de o günün unutulmaması için bu fotoğrafları yeniden sizlerle buluşturmak istedik. O geceye dair fotoğraflara her baktığımda 'İyi ki bu şerefli milletin mensubuyum' diyorum. Çünkü bu fotoğraflarda birliği, beraberliği, kardeşliği ve bağımsızlık tutkusunu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. 'Ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım' diyen bu millet için, devlet için gerekirse canından vazgeçen ve vazgeçebilecek milyonları görüyorsunuz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle anmak istiyorum. 63 fotoğraflık seçkiden oluşturulan sergide fotoğrafları bulunan tüm gazetecilerimizi kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Bu anlamlı serginin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri de ayrıca kutluyor, Hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum" şeklinde konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi

15 Temmuz, Turizm, Şehit, Milli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi başladı 19:06 2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi başladı Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı 18:08 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu 17:46 Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra 17:23 Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra "çok neşeliydim yaptım" savunmasını yapan kadın tutuklandı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan 17:05 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan "ittifak" açıklaması: Hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin
Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti 16:33 Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü 15:49 Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü

Son Dakika Haberleri
18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:44 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi
18:16 Yıldız golcü Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
18:07 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
18:00 Irak'ın güneyindeki hastane dehşeti yaşıyor! Korkunç yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi
17:57 Ses yaptığı için çocuğu darbetti! Cami müezzinine çifte soruşturma açıldı
17:54 Çay bahçesinde yorgun mermi dehşeti! Yaşlı adam kıl payı kurtuldu
17:54 İtalyan ve İngiliz futbolcular EURO 2020'nin en iyi 11'ine damga vurdu
17:43 Altının kilogramı 500 bin liraya çıktı
17:42 Rakiplere nefes aldırmayacak BİR Fenerbahçe geliyor! Vitor Pereira, 6 saniye kuralını devreye sokuyor
Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı         
19:12
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel birlikte basın toplantısı düzenleyecek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel birlikte basın toplantısı düzenleyecek         
18:58
15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi         
18:44
Şahan Gökbakar'a Şahan Gökbakar'a "iskele" şoku! İzinsiz yerleştirmişti, kaldırılmasına karar verildi         
17:48
Bakkala giderken iki grup arasındaki çatışmayı izleyen adam göğsünden vuruldu Bakkala giderken iki grup arasındaki çatışmayı izleyen adam göğsünden vuruldu         
17:38
Son Dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül defteri resmen kapandı Son Dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül defteri resmen kapandı         
17:20
Meteoroloji gün verip uyardı, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek Meteoroloji gün verip uyardı, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek         
16:35
Akbank müşterilerinin gönlünü yeniden kazanmak için harekete geçti, 31 Temmuz'a kadar bu işlemler ücretsiz! Akbank müşterilerinin gönlünü yeniden kazanmak için harekete geçti, 31 Temmuz'a kadar bu işlemler ücretsiz!         
15:57
Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı         
14:51
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu         
13:44
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı         
11:44
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş görüntülendi Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş görüntülendi         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 19:35:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement