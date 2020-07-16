15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - HATAY - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - HATAY

Hatay'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

Hatay'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

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Katılımcılar alana ateşi ölçülerek maskeli şekilde alındı. Programın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ulusa Seslenişi" sinevizyondan izlendi.

Daha sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Konservatuvarı dinletisi gerçekleştirildi. Ardından İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından şehitler için dualar edildi. Hatay İl Müftülüğü İlahi Grubu'nun seslendirdiği ilahiler dinlendi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, bin yıldır bu topraklarda yaşayan milletin evlatları olduklarını söyledi.

Bu bin yıllık tarih içerisinde çok çetin mücadelelerle karşı karşıya geldiklerini de belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Zaferle bu milletin evlatları savaş meydanlarından çıktı ancak bu topraklarda hiçbir zaman görmediğimiz bir ihaneti 15 Temmuz 2016'da gördük. Bu çok kahpe bir örnekti. Bu milletin silahlarıyla, tanklarıyla, toplarıyla üzerimize gelenler bu milletin içerisinde yetişen, bu milletin ekmeğiyle beslenenlerdi. İçimizdeydiler ama dışarıdan kumanda ediliyorlardı. Bizimle birlikte aynı topraklarda yaşıyorlardı ama başkalarının kılıcını çekip üzerimize öyle yürüyorlardı. Ama bu millet 15 Temmuz 2016'da bunlara verilmesi gereken dersi verdi. Meydanlara çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunlar gerekli cevabı aldılar."

Doğan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyip gazileri de şükranla yad ettiğini aktardı.

Daha sonra Antakya Medeniyetler Korosu, programda sahne aldı.

Cumhuriyet Meydanı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:20 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - HATAY - Son Dakika

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