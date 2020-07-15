15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kabil'de kutlandı - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlanırken, hayatını kaybedenler anıldı.



Afganistan'da Türkiye Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı. Tören, büyükelçilik mensupları ve Afgan makamları katılımıyla gerçekleşti. Elçilik Geçici Maslahatgüzarı Atasay Erongün, "Bazı altyapılar ilk etapta o kadar kötü durumdaydı ki, harabe haldeki yapılarda özel eğitim verildiğini inanamadık. Şimdi anılan okullarda tüm altyapılar yeniden elden geçirildi ve uluslararası standartlarda eğitim seviyesine kavuşturuldu"ifadelerini kullandı.



15 Temmuz ile ilgili şiirinin okunduğu törende, Börü filimin fragmanı izlendi.



Katılımcılar darbe girişimine ilişkin hazırlanan sergiyi gezdi. - KABİL