- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kabil'de kutlandı - Son Dakika

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kabil'de kutlandı

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kabil'de kutlandı Afganistan'ın başkenti Kabil'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlanırken, hayatını kaybedenler anıldı.

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kabil'de kutlandı

İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı

KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlanırken, hayatını kaybedenler anıldı.

Afganistan'da Türkiye Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı. Tören, büyükelçilik mensupları ve Afgan makamları katılımıyla gerçekleşti. Elçilik Geçici Maslahatgüzarı Atasay Erongün, "Bazı altyapılar ilk etapta o kadar kötü durumdaydı ki, harabe haldeki yapılarda özel eğitim verildiğini inanamadık. Şimdi anılan okullarda tüm altyapılar yeniden elden geçirildi ve uluslararası standartlarda eğitim seviyesine kavuşturuldu" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz ile ilgili şiirinin okunduğu törende, Börü filimin fragmanı izlendi.

Katılımcılar darbe girişimine ilişkin hazırlanan sergiyi gezdi. Kabil Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümü öğrencisi Hadise Amiri ise, "Bütün Türk milletine buradan selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bugün burada TİKA tarafından düzenlenen 2016'daki darbenin 4. yıl dönümü için biz burada toplandık ve Türk milletine saygılarımızı ve onların yanında olduğumuzu buradan bir şekilde sunmak istiyoruz ve bunu belirtmek istiyoruz" dedi. Amiri, "Biz bunu izlerken gerçekten çok duygulandık ve onlarla birlikte biz de bunu yaşadık ve gerçekten ben hatta biraz ağladım, gözyaşlarım döküldü. Biz Türk milletine çok yakınız, dostuz ve onlar nasıl yaşarsa biz de onu yaşıyoruz. Aynı zamanda onlar da bizi kendilerine çok yakın hissediyorlar zaten kardeş gibi burada da birlikteyiz" şeklinde konuştu.

Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 18:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kabil'de kutlandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:44 İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 23:25 Türkiye'de ilk kez 200 İHA ile "15 Temmuz temalı ışık gösterisi" gerçekleştirildi 22:55 Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:40 Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
00:44
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Türkiye'de ilk kez 200 İHA ile "15 Temmuz temalı ışık gösterisi" gerçekleştirildi
23:25
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
22:55
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 00:56:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kabil'de kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]