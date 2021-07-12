"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu 63 adet fotoğraf Milli Kütüphane'de sergilenecek - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu 63 adet fotoğraftan oluşturulan seçkinin yarından itibaren Milli Kütüphane'de sergileneceğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 15 Temmuz demokrasi şehitleri ve gazilerini anmak üzere, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu 63 adet fotoğraftan oluşturulan seçkinin yarından itibaren Milli Kütüphane'de sergileneceğini duyurdu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un yarın 15.30'da açılışını yapacağı sergi 13 Ağustos'ta kadar Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda ziyaretçilerini konuk edecek.

(Ali Nargüner/İHA)