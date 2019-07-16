Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - KONYA
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - KONYA

3 saat önce

- Meydan görüntüsü Meydandan detaylar Meydandakilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinlemesi Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın konuşması Detay Konya Mevlana meydanında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşmasına çok sayıda vatandaş katıldı.

- Meydan görüntüsü
Meydandan detaylar
Meydandakilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinlemesi
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın konuşması
Detay Konya Mevlana meydanında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşmasına çok sayıda vatandaş katıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - KONYA
Orhan Toprak, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:20 Kaynak: AA
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