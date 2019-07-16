15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - KONYA
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- Meydan görüntüsü Meydandan detaylar Meydandakilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinlemesi Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın konuşması Detay Konya Mevlana meydanında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşmasına çok sayıda vatandaş katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:20 Kaynak: AA
- Meydan görüntüsü
Meydandan detaylar
Meydandakilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinlemesi Konya
Valisi Cüneyit Orhan Toprak
'ın konuşması
Detay Konya Mevlana meydanında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşmasına çok sayıda vatandaş katıldı.
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