15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlandı - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlandı

16.07.2021 07:15

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Muş Belediye Meydanı'nda düzenlenen programla kutlandı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Muş Belediye Meydanı'nda düzenlenen programla kutlandı.

Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz ile Doç. Dr. MeşideGündüzöz'ün ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Garnizon Komutanı Alb. Serhat Ulucan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ile eşi Suna Asya Hanımefendi, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, MŞÜ Rektör V. Harun Demir, Vali Yardımcıları Muhammet Fatih Demirel ile Alay Yazıcı, Hasköy Kaymakamı Murat Güneş, İl Jandarma Komutan V. Alb. İbrahim Yağız, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel'ın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların amir ve müdürleri ile siyasi partiler ve STK'lar katıldı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Günü Kutlama Programı öncesinde 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı. Açılışın ardından Vali Gündüzöz ile Meşide Hanımefendi sergi alanını gezerek fotoğraflar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Günü Kutlama Programı, Saat 21. 00 'da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle gerçekleştirmiş olduğu Millete Sesleniş Programı'nın ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Sinevizyon gösterimi ile devam eden programda Muş Belediye Başkanı Feyat Asya tarafından bir konuşma gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Feyat Asya'nın konuşmasının ardından 15 Temmuz Sancak Koşusunun sona ermesi ile sancak, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz'e teslim edildi.

Daha sonra Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Vali Gündüzöz'ün konuşmasının ardından, kendisi ve eşi Doç. Dr. Meşide Gündüzöz Hanımefendiye, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ile eşi Suna Asya Hanımefendi tarafından bir hediye takdim edildi.

Program; öğrencimiz Aybüke Elif Sur 'un Sakarya şiiri, İMKB Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yağmur Soydan'ın Otuz Kuş şiiri ile Alperen Şirin'in 15 Temmuz Marşı şiirleri ile devam etti.

Şiirlerin okunmasının ardından Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan türküler söylendi.

15 Temmuz Milli Birlik ve Günü Kutlama Programı, Mehter Takımı'nın yapmış olduğu gösterisinin ardından İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından aziz şehitlerimizin ruhuna edilen dualara eşlik edildi.

15 Temmuz Milli Birlik ve Günü Kutlama Programı, 00: 13'de okunan Sela ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre

Münir Karaloğlu, 15 Temmuz, Milli, Muş, Son Dakika

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