Şehit yakınlarının da katıldığını tören de şehitler için dua edildi. Ardından protokol ziyaret çerçevesinde şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

ERZURUM - Erzurum 'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Demokrasi, Erzurum, Genel, Son Dakika

Son Dakika › Genel › 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlik ziyareti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.