Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

18 dakika önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru, System.String[]
Mazıdağı, Mardin, Güncel
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Bu kapsamda 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen futbol turnuvasının açılış maçı yapıldı.
Açılışa katılan Kaymakamı Mustafa Dinç, hain darbe girişiminde canlarını feda eden şehitlere minnettar olduklarını belirtti.
Dinç, turnuvaya katılan takımlara başarı dileyerek, maçın başlama vuruşunu yaptı.
Turnuvaya, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Müftülüğü, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Mazıdağı Devlet Hastanesini temsilen 10 takım katıldı.
Turnuvanın şampiyonunun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde açıklanacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:25 Kaynak: AA
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