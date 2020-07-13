15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kara, mesajında Türk milletinin esareti asla kabul etmediğini belirtti.



15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde bulunan FETÖ mensuplarının karşısında canlarını ortaya koyan şanlı ecdadın torunlarını bulduğunu ifade eden Kara, şunları kaydetti:

"Hain kalkışmanın yaşandığı 15 Temmuz gecesinde kalpleri bayrak ve vatan aşkıyla yanıp tutuşan bu aziz millet, bölünmeyeceğimizi, yıkılmayacağımızı içeride ve dışarıdaki tüm düşmanlara en sert şekilde bir kez daha göstermiştir. Devletimizin milletiyle birlikte dik ve kararlı duruşu sayesinde, daima büyüyen ve gelişen Türkiyemizin önünde Allah'ın izniyle kimse duramayacaktır. 15 Temmuz gecesinde ve vatanımız uğruna şehadet şerbetini içmiş tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum."