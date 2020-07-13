15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Vali Yılmaz Şimşek, mesajında, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün, hain darbe girişiminde milletin birlik ve beraberliğine, ülkenin bekasına kast ederek anayasal düzeni, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirtti.

Ülkenin bölünmez bütünlüğü ve istikbali için hiç tereddüt etmeden kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla tek vücut olan kahraman millet, ihanet içerisindeki hainlere karşı, Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokakları, meydanları doldurmuş, tankın, topun, helikopterlerin ve uçağın karşısında canı pahasına karşı koyarak demokrasiye sahip çıktığını hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bugün bize düşen en önemli görev, 15 Temmuz 2016'da yapılan hain darbe girişimini, unutmadan ve gelecek nesillerimize unutturmadan şehitlerimizin kanı ile sulanmış vatan topraklarımızı aynı inanç ve azimle korumak, ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden hain terör odaklarına karşı daima bilinçli ve dikkatli olmak, vatan ve millet uğruna verilen bu mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdürmek olmalıdır. Başta hain darbe girişiminin seyrini değiştiren Niğde'mizin gururu ve kahraman evladı Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir olmak üzere vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de milli iradeyi hiçe sayan FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde Türk milletinin cesaretini, vatanperverliğini, bağımsızlık aşkını, bayrak ve ezan sevdasını hesaba katmadan hak ettikleri cevabı aldıklarını aktardı.

15 Temmuz'da demokrasi zaferi kazanıldığını ifade eden Özdemir, "Türk milleti 15 Temmuz gecesi, asil kanlarıyla suladığı bu vatan toprağının bir karışını bile teslim etmeyeceğini kanı ve canı pahasına bir kez daha göstermiştir. Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast eden alçakların darbecilerin hain planına cesurca karşı koyan Niğde'mizin gururu piyade astsubay başçavuş Ömer Halisdemir olmak üzere milleti, vatanı, bayrağı uğruna canını veren şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ise mesajında şunları kaydetti:

"Güçlü Türkiye hedefine ulaşılması ve devletimizin muasır medeniyetler seviyesine taşınması noktasındaki görevlerinin de farkında olan vatan ve millet düşkünü bireyler olarak gerek çalışmalarımızda gerekse sosyal yaşantımızda dahi ülkemizin menfaatleri için çabalayacak ve hainlere asla fırsat vermeyeceğiz. Şehidimiz Ömer Halisdemir'in adını taşıyan üniversitemizde milli bilince sahip, millet menfaatini ilk sıraya koyarak hareket eden, genç ve bilinçli nesiller yetiştirmek adına onları akademik anlamda sürekli destekleyeceğiz."

Şerif Yılmaz 2, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:59 Kaynak: AA

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