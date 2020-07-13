15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Türk milletinin topyekün "Türkiye geçilmez" dediği tarih olduğunu belirtti.

Nursaçan, yayımladığı mesajında, 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi ve aydınlık geleceğini yok etmek isteyen vatan hainlerinin harekete geçtiğini, milletin silahlarını millete çektiklerini anımsattı.

Türk milletinin hain darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattığını ifade eden Nursaçan, "Milli iradeye sahip çıkmak nefes aldığımız sürece hepimizin boynumuzun borcudur. Türkiye büyük bir devlettir. Milletimiz büyük bir millettir. Bu haince girişim, ülkemize zarar vermek isteyenlerin son çırpınışı olacak ve tarihin çöplüğünde yerlerini alacaklardır." ifadelerini kullandı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de demokrasinin asıl sahibinin halkın olduğu gerçeğini bir kez daha gösteren o şanlı geceyi unutmayacaklarını, birlik, beraberlik ve bağımsızlıktan taviz vermeyeceklerini aktardı.

15 Temmuz gecesi FETÖ'ye bağlı vatan hainlerinin kalleşçe bir darbe girişiminde bulunduklarını hatırlatan Büyüksimitci, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Çanakkale ruhuyla o gece sokağa çıkan aziz Türk milleti, demokrasimiz ve vatanımız uğruna şehitlik mertebesine ulaşmaktan bir an bile tereddüt etmeden bu girişimi bertaraf etmiş, bu topraklar üzerinde oyun oynanmayacağını göstermiştir." ifadelerini aktardı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da 15 Temmuz'da Türk milletinin omurgalı duruşuyla darbe teşebbüsünü, tarih boyunca konuşulacak bir destana dönüştüğünü belirtti.

15 Temmuz darbe girişimini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, Türk milletinin nasıl bir ruha sahip olduğunu 15 Temmuz'da tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini ifade etti.