15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, vatanını ve bayrağını canının ötesinde tutan, milli değerlerine ve özgürlüğüne sahip çıkan bir millet olduklarını ve bunun en açık ispatını da 15 Temmuz gecesi milletçe gösterdiklerini belirtti.

Türk milletinin, yenilmez ve esir alınamaz bir millet olduğunu 15 Temmuz 2016 gecesi dünyaya bir kez daha ispat ettiğini vurgulayan Büyükakın, "Hain darbecilere karşı şanlı bir direniş verilen o gecede, kahraman gençlerimiz, kadınlarımız ve erkeklerimizden 251 şehit verdik ama milyonlarca dirildik. 15 Temmuz'un üzerinden 4 yıl geçti. Zaman çabuk geçiyor. Ancak hafızamız diri. 15 Temmuz hain darbe girişiminde güçlü Türkiye'nin bekasına kast eden hainlere karşı bir zafer elde ettik. Bu zaferin gelecek nesillere aktarılması için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, milli irademize saldıran hainlere karşı silahsız, korumasız, sadece kefenlerini giyerek ölüme yürüyenleri hiç unutmayacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Onlar ev hanımıydılar, öğrenciydiler, nişanlıydılar, evliydiler. Umutlarını, geleceklerini, ailelerini arkalarında bırakıp mermilerin üzerine yürürken, tankların önüne çıkarken bir an bile tereddüt etmediler. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda dedelerimizin ve ninelerimizin yazdığı kahramanlık destanlarına bir yenisini daha eklediler. Tek dişi kalmış canavarı bir kere daha bozguna uğrattılar. Bugün bu milletin evladı olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Memleketimizin birliğine ve dirliğine cephe alan FETÖ terör örgütü ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Güçlü Türkiye'ye, milli birlik ve beraberliğimize kimse engel olamayacak."

15 Temmuz'da, İzmit Milli İrade Meydanı'nda saat 20.00'de duaya davet ve Şehir Tiyatroları'nın Kurtuluş Senfonileri 15 Temmuz özel gösteriminde Kocaeli halkıyla bir araya geleceklerini belirten Büyükakın, "Hep birlikte, milletimizin canıyla, kanıyla, ortak iradesiyle yazdığı o destanı ve ölümsüz kahramanlarımızı saygı ve minnetle anacağız." dedi.