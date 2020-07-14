15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı

Büyükakın, mesajında, vatanını ve bayrağını canının ötesinde tutan, milli değerlerine ve özgürlüğüne sahip çıkan bir millet olduklarını ve bunun en açık ispatını da 15 Temmuz gecesi milletçe gösterdiklerini belirtti.

Türk milletinin, yenilmez ve esir alınamaz bir millet olduğunu 15 Temmuz 2016 gecesi dünyaya bir kez daha ispat ettiğini vurgulayan Büyükakın, "Hain darbecilere karşı şanlı bir direniş verilen o gecede, kahraman gençlerimiz, kadınlarımız ve erkeklerimizden 251 şehit verdik ama milyonlarca dirildik. 15 Temmuz'un üzerinden 4 yıl geçti. Zaman çabuk geçiyor. Ancak hafızamız diri. 15 Temmuz hain darbe girişiminde güçlü Türkiye'nin bekasına kast eden hainlere karşı bir zafer elde ettik. Bu zaferin gelecek nesillere aktarılması için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, milli irademize saldıran hainlere karşı silahsız, korumasız, sadece kefenlerini giyerek ölüme yürüyenleri hiç unutmayacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Onlar ev hanımıydılar, öğrenciydiler, nişanlıydılar, evliydiler. Umutlarını, geleceklerini, ailelerini arkalarında bırakıp mermilerin üzerine yürürken, tankların önüne çıkarken bir an bile tereddüt etmediler. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda dedelerimizin ve ninelerimizin yazdığı kahramanlık destanlarına bir yenisini daha eklediler. Tek dişi kalmış canavarı bir kere daha bozguna uğrattılar. Bugün bu milletin evladı olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Memleketimizin birliğine ve dirliğine cephe alan FETÖ terör örgütü ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Güçlü Türkiye'ye, milli birlik ve beraberliğimize kimse engel olamayacak."

15 Temmuz'da, İzmit Milli İrade Meydanı'nda saat 20.00'de duaya davet ve Şehir Tiyatroları'nın Kurtuluş Senfonileri 15 Temmuz özel gösteriminde Kocaeli halkıyla bir araya geleceklerini belirten Büyükakın, "Hep birlikte, milletimizin canıyla, kanıyla, ortak iradesiyle yazdığı o destanı ve ölümsüz kahramanlarımızı saygı ve minnetle anacağız." dedi.

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:20 Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:29 Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
16:20
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
15:29
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
15:26
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
15:18
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
14:58
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
14:56
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 16:55:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]