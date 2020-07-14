15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Pekcanlı, mesajında demokrasi ve milli iradeye yönelik hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ'yü lanetlediklerini belirtti.

Türk milleti, gazi Meclis ve siyaset kurumunun ortak direnişiyle darbe girişiminin boşa çıkarıldığını ifade eden Pekcanlı, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye'nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz. Aradan dört yıl geçmiş olmasına karşın darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarmaya dönük esaslı bir adım atılmamıştır. Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz devam edecektir. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye yaratmanın yolu, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti esaslarına sarılmaktan geçiyor. Tek güvencemiz ve umudumuz yine milletimizin azim ve kararlığıdır. Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken, darbeye karşı direnişte canını veren şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize sağlık ve esenlikler dilerim."

MHP Edirne İl Başkanı Tercan'ın mesajı

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan da yayımladığı mesajında 15 Temmuz 2016'da yaşanan dehşet ve vahşetin Türk milletinin son iki asırda karşılaştığı hiçbir zulüm ve hıyanete benzemediğini belirtti.

15 Temmuz'da, dini kisveye bürünen, hizmet ve himmet örtüsüne saklanan, cemaat olgusundan cürüm ve cinayet çıkaran hain bir terör örgütünün Türkiye'yi işgale kalkıştığını ifade eden Tercan, şunları kaydetti:

"Sistemli şekilde devlet kurumlarına yuvalanan, zamanla sivil toplum kuruluşlarına ve toplumsal hayata sinen ve yerleşen FETÖ, neden olduğu yıkımlar ve yol açtığı tahribatlar sebebiyle milli hafızalardan asırlarca çıkmayacaktır.

Darbenin ilk kırılma noktası Sayın Bahçeli'nin açık ve kesin mesajı ve kararlılığı olmuştur. MHP, demokrasinin, hukukun yanında durduğunu, darbeye ve ihanete direndiğini gösteren, bunu Türk milletiyle paylaşan ilk siyasi parti, Devlet Bahçeli de ilk siyasi lider oldu. Bu açık, kararlı ve şerefli duruş, yakılan bu ışık, Türk milletini ümitlendirdi ve cesaretlendirdi.

Ülkücülük, milliyetçilik, vatanseverlik, demokrasiye ve hukuka inanmak, ihanete direnmek bir bütündür ve birbirinden ayrılmaz değerlerdir. Ülkücü ve milliyetçiler ve onların lideri Sayın Devlet Bahçeli, varlık sebeplerinin gereğini yerine getirmişlerdir."

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika
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