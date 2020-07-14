"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne doğru - Son Dakika

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne doğru

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Özkan, mesajında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde milli iradeye ve ülkenin birlik ile beraberliğine karşı hain bir darbe girişiminde bulunduğunu belirtti.


Mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, devlet büyüklerinin dirayeti ve halkın feraseti ile 15 Temmuz hain FETÖ'nün darbe girişimi engellenerek aziz milletin yazdığı kahramanlık destanı ile bozguna uğratıldığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bekasına, birliğine ve beraberliğine, huzuruna ve geleceğine göz diken tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verilen mücadeleden asla taviz verilmeyecek ve kararlılıkla sürdürülecektir. Bu duygu ve düşüncelerle vatan uğrunda canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve şifalar temenni ediyorum. İradesine, demokrasisine, istiklaline ve istikbaline, canı pahasına sahip çıkan milletimize saygı ve sevgilerimi sunarım."

Mehmet Ali Özkan, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:59 Kaynak: AA

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