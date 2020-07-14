15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğanay, mesajında, 15 Temmuz gecesi yaşananların haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ile tevhidin savaşı olduğunu belirtti.

15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda, tıpkı Çanakkale Savaşı'nda, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi, tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye ve büyük Türk milleti olduğunu vurgulayan Doğanay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu darbe girişiminde, milletimiz, tıpkı bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi, bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. 15 Temmuz gecesi yaşananlar aslında haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ile tevhidin savaşıydı. Allah'a şükürler olsun ki bu millet bayrağımızı yere indirtmedi, vatanı böldürtmedi, demokrasi ve milli iradesine canı pahasına sahip çıktı. Hain FETÖ, tüm devlet geleneklerini çiğneyerek gizli bir ajandayla devletin yönetimini ele geçirmeye çalışmış ancak milletimiz ülkemizin geleceği için fedakarca bir direniş göstererek terör örgütünün hain planlarına engel olmuştur. Bıyıkları henüz terlememiş gençlerden, 70 yaşındaki ihtiyarlara, işçisinden patronuna, köylüsünden şehirlisine kadar milletimizin tüm fertleri parti, meşrep, siyasi görüş farkı gözetmeksizin darbeciler karşısında tek vücut olmuştur."