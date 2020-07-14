15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Edirne İl Başkanı Emre Promet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Edirne İl Başkanı Emre Promet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Promet, mesajında, HAK-İŞ olarak bütün darbe girişimlerine karşı olduklarını ve milli iradenin yanında olduklarını belirtti.

HAK-İŞ'in Türkiye'nin milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan hain saldırıya karşı mücadele ettiğini vurgulayan Promet, şunları kaydetti:

"HAK-İŞ, 15 Temmuz darbe girişimine karşı tüm sendikaları ve teşkilatı ile birlikte, milletten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan tavrını kararlı bir şekilde ortaya koymuş, sağlam bir demokratik duruş sergilemiştir. Bu uğurda HAK-İŞ üyesi Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı ve Hakan Gülşen şehit olmuştur. Onlar bizim HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ulusal ve uluslararası arenada gerçekleştirdiğimiz bütün etkinliklerde, sempozyumlarda, konferanslarda ve panellerde 15 Temmuz gecesi aziz milletimizin hainlere karşı yazdığı destanı anlatıyoruz.

15 Temmuz Türkiye'yi işgal ve hain darbe girişimine kahramanca direnen, vatanı, milleti, inançları, özgürlüğü ve cumhuriyetimizin bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, tedavi gören gazilerimize şifalar diliyoruz."

Hizmet İş Sendikası, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika
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