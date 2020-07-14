15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner mesajında, Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da asil bir duruş sergileyerek, FETÖ'nün hain darbe girişimine fırsat vermediğini belirtti.

15 Temmuz'da derin bir keder ve büyük bir gururun aynı anda yaşandığını ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"15 Temmuz zaferimiz, o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Milletimizin cesareti, dirayeti ve mücadelesi bu topraklarda Çanakkale ruhunun halen diri olduğunu göstermiştir. FETÖ'nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından, kimi zaman canından çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş ama vatanına namahrem eli değmesine izin vermemiştir."

Güner, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz gecesi kalpleri bayrak ve vatan aşkıyla yanıp tutuşan bu aziz millet, bölünmeyeceğimizi yıkılmayacağımızı, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olacağını içerideki ve dışarıdaki tüm düşmanlara en sert şekilde bir kez daha göstermiştir.

Bizi geleceğe taşıyacak olan bu şuur, kardeşlik hukuku, iç barış ve huzur ortamıdır. Milli ruh; bezginlik, baygınlık, durgunluk, teslimiyet ve mağlubiyet tanımaz, kabul etmez. Dayanışma ve kucaklaşmayla her zorluk aşılacak Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler diliyorum."