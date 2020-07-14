15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Vali Ümit, mesajında, Çanakkale ve Kurutuluş Savaşı'nda bir milletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği değil "Ya İstiklal ya Ölüm" diyerek cephelere koşan imanlı ve inançlı insanları olduğunu tüm dünyaya gösteren yüce millet olduğumuzu, 15 Temmuz gecesi tanklara, tüfeklere, helikopter ve uçaklardan atılan mermilere göğsünü siper ederek, istiklal ve istikbaline daima sahip çıkacağını ve bayrağımızı ilelebet daha da yükseklerde dalgalandıracağını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, devletin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve aziz milletin fiili ve kavli dua ve destekleriyle ülkenin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı mücadeleden asla taviz vermeyeceklerini ifade eden Vali Ümit, mesajında şunları kaydetti:

"Bundan sonra bize düşen görev birbirimize daha çok kenetlenmek, milli birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışarak ülkemizi daha da güçlendirmek ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır. Bu vesile ile demokrasi ve milli irade mücadelesinde, vatanımızın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anarken, çok kıymetli ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bolulu hemşehrilerimin şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu anlamlı gününü en kalbi duygularımla kutluyor, yüreği devlet, millet, vatan, bayrak ve mukaddes değerlerimizle çarpan tüm vatandaşlarımızı hürmet ve muhabbetle selamlıyorum."

Çanakkale, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:05 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

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