15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Uzun, 15 Temmuz 2016 gecesi ülkede destansı bir mücadelenin daha verildiğini, şer odaklarının kötü emellerinin bir kez daha sonuçsuz kaldığını belirtti.

Ülke olarak 4 yıl önce bir taraftan terörle mücadele ederken, diğer taraftan ülke üzerinde oyun oynamak isteyenlerin ortağı konumunda olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olağanüstü kararlı duruşu ve liderliği etrafında kenetlenen milletçe püskürtüldüğünü ifade eden Uzun, şunları kaydetti:

"Milletimiz o gün sadece şanlı bir zaferi değil, aynı zamanda geleceğini de kazanmıştır. Milletimiz istiklalinin ve istikbalinin sigortası olan imanıyla ülkemiz üzerinde oynanan oyunları boşa çıkarmıştır. Bu duygularla başta 15 Temmuz kahramanlarımız olmak üzere bizi bekleyen gelecek için vücutlarını siper eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimizden ebediyete irtihal edenlere Allah'tan mağfiret ve hayatta olanlara acil şifalar temenni ediyorum. Gelebilecek tüm tehlikelere karşı dimdik durabilmek için birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum."

Bartın Üniversitesi, Orhan Uzun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:45 Kaynak: AA

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