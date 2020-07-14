15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağlayan, mesajında 15 Temmuz'da millet olarak vatana ve bayrağa sahip çıkmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

15 Temmuz gecesi genci yaşlısı, kadını erkeği, tüm ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tek ve bir olduğunu ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimiz boyunca nice ihanet ve badirelere göğüs germiş olan milletimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi bir kez daha kendisinden bekleneni hakkıyla yerine getirmiş, vatan, millet, namus uğruna canını ve kanını vermekte asla tereddüte düşmemiştir. Günlerce meydanlarda tutulan demokrasi nöbetleri ile de bu vatanın sahipsiz olmadığını tüm dünyaya haykırmıştır."