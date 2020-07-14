15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Canalp, mesajında, 15 Temmuz'un vatanın bölünmez bütünlüğünün, Türk milletinin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği bir tarih, dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren bir destan olduğunu belirtti.

15 Temmuz gecesi demokrasinin bir kez daha galip geldiğini aktaran Canalp, "Bu mücadelede tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşına sadece imanıyla, inancıyla ve yüreğiyle dikilen Türk milleti, tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olarak sokaklara dökülmüş ve bir kez daha yeri geldiğinde gazi ve şehit olabileceğini göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, Türk milletinin geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdüreceğini vurgulayan Canalp, şunları kaydetti:

"Her türlü zorlukları aşarak kurduğumuz devletimizi, birlik ve beraberlik içinde, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla daha da yüceltmek ve güçlendirmek temel sorumluluğumuzdur. Bunun için, sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer alanlarda bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeleri aşmak için çok çalışmalıyız.



Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Edirneli hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum."