15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uğurlu, mesajında, 15 Temmuz gecesinin, Türkiye'nin en karanlık, en uzun, en sisli ve en puslu gecesi olduğunu belirtti.

O gece necip milletin, çocuklarına bırakabileceği en kıymetli miras olan vatan, millet ve bayrak uğruna canı pahasına onurlu bir duruş sergilediğini aktaran Uğurlu, "Çünkü o gece bu necip milletin kahraman evlatları, ana-babaları, eşleri ve çocukları ile bile vedalaşamadan sokaklara, meydanlara ve görevlerinin başına tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi tereddütsüz bir şekilde koştu. Allah'ın yardımı ve inayetiyle yüreklerinden korku kaldırılıp ölümü öldüren bir ruh hali ile hareket ederek bombalara, silahlara ve tanklara gözlerini kırpmadan üzerlerine atılarak vücutlarından başka ellerinde hiçbir silah ve saire olmadan yürekleri ve imanları ile bu alçak kalkışmayı atalarının yaptığı gibi göğüslerinde söndürdüler." ifadelerini kullandı.

Vatan evlatlarının ölüme koşarcasına atılarak namusu olan vatanını, bayrağını ve ezanını korumak gayesiyle şehadet şerbetini içmeye hazır olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ispatladığını vurgulayan Uğurlu, şunları kaydetti:

"Bu necip milletin bir evladı olarak o gece bu isimsiz kahramanlar arasında yer almış olmak ömür boyu taşıyacağım en büyük nişan ve çocuklarıma bırakabileceğim en kıymetli mirastır. Tüm bu sebepler ile ne o gece milletimize yapılan ihaneti unutacağız ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı unutturacağız. O gece, ölümü öldüren korkuyu korkutan bu milletin neferi olmak bizim en büyük gurur nişanımızdır. O gece, o hayasız akını durdurmak için iman dolu göğsünü siper eden şehitlerimize bir kez daha rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. ve o gece, sesi ile duruşu ile mücadelesi ve duasıyla kutsalına sahip çıkan bu necip milletin kahraman evlatlarına sonsuz şükranlarımı sunuyor, önlerinde eğiliyorum."