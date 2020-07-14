15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Gümüşhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kapsamında gaziler ve şehit aileleri onuruna Vali Kamuran Taşbilek tarafından yemek verildi.

Gümüşhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kapsamında gaziler ve şehit aileleri onuruna Vali Kamuran Taşbilek tarafından yemek verildi.

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Gümüşhane Belediyesine ait Sema Doğan Parkında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Vali Taşbilek, milletin 15 Temmuz'da şerefli Türk ordusu içerisine yuvalanmış bir gurup terörist tarafından tarihin şahitlik edeceği en hain saldırıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Halkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlara inin sözüyle meydanlara inip el ele, gönül gönüle bir ve beraber şekilde hain kalkışmaya 'dur' dediğini dile getiren Vali Taşbilek, şunları kaydetti:

"Allah bir daha o günü bu millete göstermesin. Allah'a şükürler olsun ki bu milletimiz hainliğin, bu vicdansızlığın karşısına tarihin asla unutmayacağı, altın harflerle yazacağı sivil bir direnişle imanıyla yüreğiyle karşı durdu. Cumhurbaşkanının meydanlara inin sözüyle meydanlara inip el ele gönül gönüle bir ve beraber bu hain kalkışmaya dur dedi. Çok şükür karanlık gecenin sabahı aydınlık oldu."

Vali Taşbilek, 15 Temmuz'da milletin birliğiyle beraberliğiyle hain kakışmaya karşı dünyaya örnek beraberlik kardeşlik gösterdiğine de vurgu yaptı.

Belediye Başkanı Ercan Çimen ise 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimin üzerinden dört yıl geçtiğini hatırlatarak, "Yüce Rabbim bizlere bir daha o günleri göstermesin. Bizler o günü unutmadık, unutturmayacağız. Ben bu vatan uğruna şehit olan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 22:03 Kaynak: AA

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