15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılında şehitleri rahmetle andıklarını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milletin feraseti,cesareti ve kararlılığının hain darbe girişimini bertaraf ettiğini aktaran Gürkan, "Uçurumun kenarından dönen ülkemiz, yeni ufuklara yelken açtı. Daha güçlü, daha müreffeh bir yurt, bir vatan için milletimizin verdiği güçle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da 15 Temmuz'un şanlı bir demokrasi zaferi olduğunu belirterek, "Bugüne kadar kardeşliğini, vatanını, cumhuriyetini, demokrasisini, milli ve manevi değerlerini hedef alan saldırılara canı pahasına karşı koyan milletimizin duruşu her zaman nettir. Bizlerde her yıl 15 Temmuz'da şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizi özlemle yad ederek onların öncülüğünde yazılan bu destanı asla unutmayacağız, unutturmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise 15 Temmuz'un bir kahramanlık destanı olduğunu kaydederek, "15 Temmuz darbe gecesinin 4. yıl dönümünde, dünyanın tüm mazlumlarına umut, tüm mahrumlarına şefkat eli, tüm ezilmişlerine dert ortağı ve çare olmaya niyetli ve kararlı olan bu aziz milleti yok etmek ve bu vatanı bölüp parçalamak isteyen dahili ve harici düşmanlara ve hainlere karşı, bütün kararlılığımızla ilan etmek istiyoruz ki ne yaparsanız yapın asla başaramayacaksınız." ifadesini kullandı.