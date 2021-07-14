15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş mesajında, kendi menfaatleri için başkalarına kul olma onursuzluğunu marifet bilen FETÖ'nün ve onun himayecilerinin karşılarına hür iradesini asla başkalarına teslim etmeyen, canını ve kanını mukaddes bildiği değerlere adamış olan, vatanını ve milletini canından aziz bilen, tanklara, helikopterlere, uçaklara göğsünü siper ederek ölümü gözünde öldürmüş bir milletin çıktığını belirtti.

Baruş, şunları kaydetti:

"Yüce Türk devleti, bu hain kalkışmaya katılan FETÖ terör örgütünün faillerine gerekli cezayı vermiş ve vermeye devam edecektir. Millete ihanetin hesabı sonuna kadar sorulacak, hesaptan kaçanlar da nereye giderlerse gitsinler er geç adaletin önüne çıkarılacaklardır. Bizi sırtımızdan hançerleyerek diz çöktürmek isteyen bu hainler, Türk milletinin vicdanında ebediyen mahkum olmuşlardır. Hayatlarının sonuna kadar bu zillet onların peşini bırakmayacaktır. Bugün aziz şehitlerimize karşı en yüce görevimiz yüreklerimizi kenetlemek, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi her daim muhafaza etmektir."

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da şanlı Türk bayrağının dalgalandığı her karış toprak için demokrasi ve milli irade mücadelesinin bedelini canlarıyla ödeyen, vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehit ve gazileri, minnet, şükran, rahmetle andıklarını ifade ederek, "Çok kıymetli ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyor, tüm halkımızın bu anlamlı gününü en kalbi duygularımla kutluyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise darbelerin ezanı değil, ezanların darbeyi susturduğu 15 Temmuz gecesinde aziz Türk milletinin tarifin gerekmediği bir kahramanlık destanı yazdığını kaydetti.