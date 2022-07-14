15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, "Bizler ezanlar susmasın, bayrağımız yere düşmesin diye ihanete karşı her zaman dimdik bir tutum sergileyeceğiz." dedi.

Mumcu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla parti binasında yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin birliğini ve bütünlüğünü hedef alan hain darbe girişiminin ve aziz milletin destansı zaferinin 6. yıl dönümü olduğunu söyledi.

Milletin darbe girişiminin yapıldığı o karanlık gecede, tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda kundaktaki bebesini bırakıp cepheye koşan Nene Hatun gibi 7'den 70'e meydanlara koşarak iradesine, demokrasisine sahip çıktığını dile getiren Mumcu, "Bu, aziz milletimizin asla esaret altına girmeyeceğinin en güzel örneğidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti adına verdiği mücadelede, ona destek olmak için meydanları dolduran ve tanklara göğüs geren aziz milletimiz, gerçek demokrasinin ne olduğunu dünyaya göstermiştir." diye konuştu.

Mumcu, o gün olduğu gibi bugün de yüce milletin FETÖ, PKK, DHKP/C demeden terör örgütleriyle mücadeleye devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bizler ezanlar susmasın, bayrağımız yere düşmesin diye ihanete karşı her zaman dimdik bir tutum sergileyeceğiz. O gece Türkiye Cumhuriyeti devletine ve seçilmiş Cumhurbaşkanı'na yapılmak istenen kalkışmaya karşı olan milletimiz, demokrasi dışı yöntemlere meydan okumuş ve canlarını siper ederek seçtikleri lidere kurulan tuzakları bozmuştur. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 'Biz, gölgesini üzerimizden hiç eksik etmeyecek o al sancağın bekçileriyiz. Biz, bu toprakları kanlarıyla yoğurarak vatan kılanlarız, şehitler tepesini boş bırakmayanlarız. Biz, Çanakkale ruhunu yeniden canlandırıp vatanı işgalden kurtaranlarız.' Elhamdulillah."

O gece, milletin bağımsızlığının hiçbir şekilde emperyalist güçlere ve onların iş birlikçilerine teslim edilmediğine dikkati çeken Mumcu, şunları kaydetti:

"Tıpkı Çanakkale Zaferi'nde olduğu gibi milletimizce bir kez daha 'Türkiye geçilmez' denilerek tarihe kazınmıştır. Bizler milletçe vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, demokrasimize sahip çıktıkça hiçbir güç Allah'ın izniyle birliğimizi bozamayacaktır. Tüm vatan hainlerine, hep beraber diyoruz ki tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek Türkiye. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, yaşadığımız acı hatıraları ve milli birlik örneğini sürekli hafızalarda sıcak tutacaktır. Bir kez daha 15 Temmuz gecesi ebedi aleme uğurladığımız şehitlerimize, kahraman vatan sevdalılarına Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Basın açıklamasına, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, İl Gençlik Kolları Başkanı Sefa Küçükali ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.