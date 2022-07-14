15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Lütfü Yücelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yücelik, mesajında, 15 Temmuz'un, demokrasiye inanan ve iradesini asla tahakküme teslim etmeyen Türk halkının, darbe heveslilerini alt ettiği bir gurur günü olduğunu belirtti.

Milletin özgür iradesini hedef alan FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminde, Türk halkının tam anlamıyla bir demokrasi sınavı verdiğini ve bu zorlu sınavdan yüzünün akıyla çıktığını ifade eden Yücelik, tarih boyunca bulunduğu coğrafyada var olmak için büyük bedeller ödeyen milletin, her karış toprağı şehitlerin kanıyla sulanmış vatanını, milletin iradesi dışında hiçbir güce teslim etmediğini vurguladı.

"Aziz milletimiz, cesareti, feraseti ve sahip olduğu birlik ve beraberlik şuuruyla arasına fitne tohumlarının ekilmesine fırsat vermemiştir." ifadesini kullanan Yücelik, şunları kaydetti:

"Milletimiz, demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına kutsal bildiği değerlerini savundu. 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizin birliğini, milletimizin kardeşliğini hedef alan ihanet odakları şimdiye kadar bir karış toprağını düşmana terk etmeyen milletimizin, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla vatanını, toprağını ve değerlerini canı, kanı pahasına koruyup, kollayacağını bir kez daha gördü."

Daima devletin yanında, milletin emrinde olup ülkenin birliğine, kardeşliğine ve demokrasiye karşı olanların da karşısına durup, var güçleriyle onlarla mücadele edeceklerini aktaran Yücelik, "Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. Hep birlikte çalışıp, üretip daha da güçlü bir ülke olacağız. Yolumuza çıkan engelleri el ele verip aşacağız." ifadesini kullandı.