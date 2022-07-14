15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

14.07.2022 14:06
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İncetoprak, mesajında, 15 Temmuz'da FETÖ'nün bir kalkışmada bulunduğunu, Türkiye'ye asırlardır süren saldırıların en vahşi ve en acımasızının gerçekleştirildiğini belirtti.

Türk milletinin işgali engellediğini vurgulayan İncetoprak, şunları kaydetti:

"Ederi bir dolar olanlar, verilen selalarla tankın önüne sere serpe yatan kahramanlarla durdurulmuş, dağlanmış ve dağıtılmışlardır. Ayağa kalkan diriliş ruhu, milleti diri diri yakmak ve toprağa yatırmak isteyen hainleri ve arkalarındaki güçleri yerle yeksan etmiştir. İmanlıyız, iradeliyiz, ihaneti mutlaka imha edeceğiz. Milli olan sükunu değil mücadeleyi sever, uyuşukluğu değil uyanıklığı seçer. Milli ruh ve duruş yaşadıkça millet, illeti silip süpürecektir. 15 Temmuz'da asker kamuflajına giren bir avuç hain tepelenmiştir. İstiklalimize göz diken, varlığımıza diş bileyen barbarlar püskürtülmüştür."

Rektör Çalış'ın mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da birlik ve demokrasinin önemli olduğunu bildirdi.

Çalış, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz 2016'da FETÖ mensubu hain teröristlerin girişimi ile ülkemiz bir ihanet girişimi ile karşı karşıya gelmiştir. O gece hain terör örgütü mensuplarına meydanlarda aziz milletimiz, unutulmayacak bir ders vermiştir. 'Tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet' inancı ile emin adımlarla hedeflerine ilerleyen ülkemizi bayrak, vatan ve millet sevdası ile o gece meydanlara inerek vatan topraklarına sahip çıkan aziz Türk milletini kimse bölmeye ve parçalamaya cesaret edemeyecektir."

OSB Başkanı Yalçın'ın mesajı

Kayseri OSB Başkanı Yalçın da mesajında, şer odaklarına karşı en önemli gücün birlik ve beraberlik olduğunu ifade etti.

Türk milletinin üzerine oyun oynanamayacağının bir kez daha görüldüğünü vurgulayan Yalçın, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafya ile ilgili hesap yapanlar ülkemiz ve milletimiz üzerine de senaryolar yazıyorlar. Bu senaryoları boşa çıkarmanın tek yolu birlik beraberliğimizi korumak ve daha güçlü olmaktır. Daha güçlü olmanın yolu da daha fazla çalışmak ve daha fazla üretmekten geçiyor." ifadelerini kullandı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
Kaynak: AA

Demokrasi, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

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