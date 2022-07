15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Niğde Valisi Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Koç mesajında, 15 Temmuz'da kahraman Türk milletinin alçak darbe girişimini bertaraf ettiğini anımsattı.

Milletin kahramanca direnişi sayesinde 15 Temmuz'un demokrasi zaferi haline dönüştüğünü belirten Koç, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen en önemli görev Malazgirt'ten milli mücadeleye, 15 Temmuz'dan sınır dışı harekatlara kadar kutsal Anadolu toprağını canıyla kanıyla bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizin bıraktığı bu mirası korumak, kollamak, kalkındırmak ve güçlendirmek olmalıdır. Başta hain darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir olmak üzere şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de 15 Temmuz'da ülkenin dört bir yanında meydanlara çıkan vatandaşların topun, tankın önüne canını siper ederek kendi değerlerini savunduğunu vurguladı.

15 Temmuz gecesi yaşananların milletin her an yeni destanlar yazabileceğini yedi düvele gösterdiğine işaret eden Özdemir, "Bu gecede şehit olan hemşehrilerimiz Ömer Halisdemir, Varol Tosun, Kemal Tosun, Ramazan Konuş, Yalçın Aran ve Hakan Ünver'i saygıyla anıyorum. Allah bu aziz milleti her türlü iç ve dış düşmanların ihanetinden muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da şu mesajı paylaştı:

"Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak güzel yurdumuzu başarılarla dolu ve aydınlık bir geleceğe taşımak uğruna durmadan çalışmaya devam edecek, yetiştirdiğimiz milli bilinci yüksek ve çalışkan gençlerimiz ile ülkemiz ve tüm dünyadaki mazlum halklar için elimizden gelen gayreti sergileyeceğiz. Başta şehitlerimiz olmak üzere vatan uğruna canlarını hiçe sayan milletimizin gününü kutluyor, birliğimiz ve dirliğimizin daim olmasını temenni ediyorum."