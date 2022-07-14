15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika
Üye Girişi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

14.07.2022 16:13
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sekmen, mesajında, 15 Temmuz demokrasi destanının, milli hafızadan asla silinmeyecek kadar büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Milletin asırlar boyunca türlü türlü ihanet, musibet ve belalarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Sekmen, "Üzerinde yaşadığımız bu çetin coğrafyada necip milletimiz savaşları, isyanları, emperyalist girişimler sonucunda kurulan tuzakları, darbeleri de görmüştür. Ama 15 Temmuz gibi melun bir organizasyonla, altını çizerek söylüyorum ki, bu millet ilk kez karşılaşmıştır. Vatan haini FETÖ ve işbirlikçilerinin kanlı darbe girişimi karşısında vakur, cesur ve alicenap tutumuyla Türkiye'ye örnek olan Dadaşların 15 Temmuz gecesindeki onurlu duruşu tarihin her bir sayfasında nesiller boyu şükranla anılacaktır." ifadelerini kullandı.

Erzurum'un Anadolu'nun ruhu ve milli iradenin de bayraktar şehri olduğunu aktaran Sekmen, şunları kaydetti:

"Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın o günkü çağrısı ve aziz milletimizin de ferasetiyle istiklal ve istikbale bayraktar olan milli mücadele şehrinden Anadolu'ya yayılan bu destanı gelecek nesillere aktarmak her birimizin ortak görevidir. İşte o İstiklal gecesinin arkasındaki yüksek inanç ve ruhu bugün çok iyi anlamamız gerekir. Unutmayalım ki ecdadımıza bu yüksek ruhu kazandıran 'Din-i mübin-i İslam'dır. O günü hafızamızdan hiç çıkarmayacağız. Terörist başı satılmış FETÖ ve postallı işbirlikçilerinin bu aziz vatana kastını asla unutmadık ve unutmayacağız."

Vatan, millet, ezan ve ay yıldızlı bayrak uğruna şehit düşen tüm kahramanları saygı, sevgi, hürmet ve minnetle andığını belirten Sekmen, 15 Temmuz'da şehit düşen Erzurumlu Yakup Sürücü, Murat Ellik, Edip Zengin, Oğuzhan Yaşar ve Beytullah Yeşilay'a Allah'tan rahmet, gaziler Abdulhakim Aydın, Furkan Şimşek, Ahmet Kağızmanlı, Rıza Demir, İsmail Dilekci, Onurcan Akçay, Zekeriya Çılğı ve Hanifi Taş'a da sağlık ve sıhhatli günler diledi.

YORUMLAR
500
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru Başkan Tanfer; '15 Temmuz'da canlarımızı kurşunlara siper ederek darbeye geçit vermedik' Başkan Tanfer; '15 Temmuz'da canlarımızı kurşunlara siper ederek darbeye geçit vermedik'
Kaynak: AA

Demokrasi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:09 Paul Pogba'nın "Nusret tarzı" videosu sosyal medyayı salladı! Paylaşıma beğeni yağdı
15:35 Psikolojisi bozuk olan asker, hava değişimi iznine geldiği evde babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı
15:31 İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı
15:30 Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! "Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum"
15:22 Cinayet şüphelisi Tokatspor Başkanı, Nazmi Arıkanı öldürdü mü? Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı
15:14 İskeçe Müftüsü Ahmet Mete vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan eşini aradı
14:49 Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te "Hayır" oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi
14:35 Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel
14:03 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...
13:43 Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 16:31:08. #1.11#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement