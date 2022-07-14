15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

14.07.2022 19:30
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Aynı azim ve kararlılıkla FETÖ terör örgütü gibi karanlık odaklara ders vermek adına yine o heyecanı ve o geceki duruşu güzel bir şekilde aktarmamız lazım." dedi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Aynı azim ve kararlılıkla FETÖ terör örgütü gibi karanlık odaklara ders vermek adına yine o heyecanı ve o geceki duruşu güzel bir şekilde aktarmamız lazım." dedi.

Vali Ayhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin destansı bir şekilde önlenmesinin altıncı yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını söyledi.

Türk tarihinin en karanlık zamanlarından birini 6 yıl önce yaşadıklarını ifade eden Ayhan, şöyle konuştu:

"Milletin azim ve kararlılığıyla milli iradeye sahip çıkmak adına Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla herkes sokağa çıktı. O zamanları hep beraber yaşadık. Dolayısıyla bu milletle ne kadar gurur duysak azdır. Aynı azim ve kararlılıkla FETÖ terör örgütü gibi karanlık odaklara ders vermek adına yine o heyecanı ve o geceki duruşu güzel bir şekilde aktarmamız lazım. Asıl olan milli birlik ve beraberlik anlayışını artırmaktır. Darbe girişimine kalkışanların hain emellerini milletimize bir kez daha izah etmemiz lazım. Bir daha böyle acı hatıralar yaşamamak adına bunları çocuklarımıza, gençlerimize ve milletimize en iyi şekilde anlatmamız lazım."

Tüm vatandaşları yarın meydanlara beklediklerini belirten Ayhan, 15 Temmuz'da yaşanan direnişi, milletin kudretini ve azmini tekrar yaşamak, hissetmek istediklerini aktardı.

Ayhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Unutmayacağız, unutturmayacağız. FETÖ terör örgütü gibi kirli, karanlık odaklara karşı birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz. O gece hayatını kaybederek şehadet mertebesine ulaşan 251 kardeşimiz ve 2 binden fazla gazimiz var. O şehitlerimizin hepsini rahmet ve minnetle anıyorum, mekanlarının cennet olmasını, gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum."

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise hain darbe girişiminin karşısına adeta çelik zırh gibi bir lider ve milletin dikildiğini söyledi.

Bütün vatan evlatlarının vatan elden gidiyor diyerek meydanlara indiğini belirten Cevheri, "Herkes şehit olmaya hazırdı. Çok şükür liderimizin güçlü, cesaretli, dirayetli duruşu sayesinde ve halkımızın da çağrıyı karşılıksız bırakmayarak meydanları doldurmasıyla 24 saat geçmeden hain darbe girişimi bastırılmıştır. Unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Gelecek nesillere bu hain darbe girişimini her zaman hatırlatacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da katıldı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
Kaynak: AA

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