Vali Tuncay Akkoyun, fidan dikimi yapılan bölge ve dikilen fidanlarla ilgili Orman İşletme Müdürü Ali Özgür Gümüş 'ten bilgi aldı.

Kaynak: AA

Demokrasi, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

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