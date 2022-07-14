15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri kapsamında Karaman - Ayrancı kara yolunda bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na 251 yeni fidan dikildi.
Vali Tuncay Akkoyun, fidan dikimi yapılan bölge ve dikilen fidanlarla ilgili Orman İşletme Müdürü Ali Özgür Gümüş'ten bilgi aldı.
Törene AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ile kurum müdürleri katıldı.
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