15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Beşinci Yıl Dönümünde Meydanlardayız - Son Dakika

15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde İlimizde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programa Vali Sinan Güner ve eşi Hanımefendi Uzm. Dr. Beyhan Güner, Garnizon Komutan V. Dz. Alb. Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, Vali Yardımcıları Abdullah Akdaş ve Adem Topaca, Kaymakam Adayı Emre Kazanasmaz, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Fahri Semiz, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yb. Safa Söylem, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Siyasi Parti İl Başkanları, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ekrem Altunok, İl Müdürleri, Mesleki Kuruluş Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, Şehit yakınları ile Bartınlılar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan program mehteran takımının gösterisiyle başladı.

Kur'an-ı Kerim Tilavetinin sonrasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde ulusa seslenişinin ardından 15 Temmuz anısına video sunumu gerçekleştirildi.

Program, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ekrem Altunok, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, Ak Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın konuşmalarıyla devam etti.

Ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri programı kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak "Türkiye Geçilmez" ruhuyla ay yıldızlı sancağı taşımak, tüm şehitlerimizin ve 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlarımızın anısını yaşatmak amacıyla "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" İlimizde Şehitlikten başlayıp Cumhuriyet Meydanında özel sporcumuzun Vali Güner'e sancak teslimi ile sona erdi.

Programda kürsüye gelen Vali Sinan Güner yaptığı konuşmasında; "Kıymetli Bartınlılar, değerli basın mensupları, Aziz milletimizin birlik ve beraberliğine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetine yönelik olarak FETÖ Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi karşısında milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin beşinci yıl dönümünde; sözlerime başlarken öncelikle şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile milletimiz, 15 Temmuz gecesi sokakları meydanları doldurmuş, tıpkı Çanakkale Savaşında, İstiklal Harbinde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuştur. Günlerce hiç yılmadan, bıkmadan, uyumadan, kadını, erkeği, genci, yaşlısı meydanlarda devletine, istiklaline ve iradesine sahip çıkmıştır. Milletin gücünün ortaya konduğu 15 Temmuz, aynı zamanda hukuk devletinin, bağımsızlığın, demokrasinin hak ve özgürlüklerin zaferi olup milletimiz bir kez daha, ülkesinin geleceğine ve iradesine sahip çıktığını tüm dünyaya göstermiştir. Milletimiz, kendisini bu topraklardan çıkarmak için bin yıldır yapılan bütün tertiplere rağmen var olma iradesinden asla vazgeçmedi. 15 Temmuz ihaneti bizi bu topraklarda yaşama irademizden vazgeçirmeye yönelik en son tertipti. FETÖ'nün amacı, vatanımızı işgal etmek, milletimizin azmini ortadan kaldırmak, gücünü kırmaktı. Bu ihanet, bu milletin, bu topraklarda bin yıldır karşılaştığı ihanetlerin en kalleşçesiydi. Allah'ın yardımı, milletimizin istiklaline ve istikbaline olan bağlılığı sayesinde başarısızlığa uğrayan darbe girişimi, benzer tüm niyetlerin de tarihin çöplüğüne atılmasına vesile oldu.

Bugün burada, 5 yıl sonra, aslında biz hain darbe girişimini anmıyoruz, Milletin cesareti ile yazdığı büyük destanı anıyoruz. Binlerce yıllık şanlı Türk tarihine, bu günün, bir kahramanlık destanı olarak yazılışını anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti dün olduğu gibi bugün de, ülkemizin geleceğine kasteden FETÖ Terör Örgütü ile mücadelesine yurt içinde ve yurt dışında hız kesmeden aynı kararlılıkla devam etmektedir ve edecektir. Türkiye; darbe girişimi karşısında dahi yolundan şaşmadan, hedeflerinden uzaklaşmadan, kendi kararlarını kendi verecek güçte, bağımsız bir ülke olarak yoluna devam etmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin dahi çöktüğü, insanların evlerinde, hastane koridorlarında yetersiz müdahale sebebiyle hayatlarını kaybettiği Covid-19 mücadelesinde kendi kendine yeterli olmanın ötesinde dostlarına da yardım eli uzatarak gücünü bir kez daha göstermiştir. Geçen yıl 15 Temmuz'da Ayasofya'nın tekrar Müslümanların ibadete açılmasının coşkusunu yaşamıştık; bu yılda Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtuluşunu anıyoruz. Karadeniz de bulunan doğalgaz yataklarını; Afganistan'da görev almayı talep ediyoruz, Mavi Vatanı koruyoruz. Artık boyun eğen eski Türkiye yok masada hakkında karar verilen Türkiye yok bizzat kararları kendisinin verdiği onurlu ve güçlü Türkiye var. Kıymetli Vatandaşlarım, bugünden sonra bizim için önemli olan unutmamak ve unutturmamaktır. Boğaziçi Köprüsünü unutmayacağız, İstanbul Büyükşehir Belediyesini unutmayacağız, neredeyse evlerin penceresi hizasında uçan savaş uçaklarını unutmayacağız, Atatürk Havalimanını unutmayacağız, AKOM binasını unutmayacağız, Genelkurmay'ı unutmayacağız, TBMM'yi unutmayacağız, TRT'yi unutmayacağız, Türksat'ı unutmayacağız, Zırhlı Birlikleri unutmayacağız, Akıncılar'ı unutmayacağız, uçakları engellemek için tarlasını yakan Kahramankazanlıları unutmayacağız, Özel Kuvvetleri unutmayacağız, Ankara Emniyet Müdürlüğünü unutmayacağız, Özel Harekat Başkanlığını unutmayacağız, İstanbul Valiliğini unutmayacağız; hiçbir hainliği ve bunları yapan hainleri unutmayacağımız gibi, Halisdemirleri, Bartın'lı şehidimiz Mustafa Yaman'ı ve dahi 251 şehidimizi, korkusuzca tanklara, silahlara, hainlere karşı koyan gazilerimizi, yurdun her yerinde, liderin emriyle meydanlara toplanarak hainlere geçit vermeyen halkımızı, kendi içinde kümelenmiş FETÖ'cü hainlerin tuzaklarını boşa çıkaran kahraman polisimizi, kendi içindeki hainlere karşı savaşan devletine bağlı askerlerimizi, jandarmamızı, sahil güvenlik kuvvetlerini, yine Emniyet Teşkilatımızı FETÖ'cü örgütlenmenin en yoğun olduğu yerlerden olmasına rağmen o gece hemen harekete geçerek tutuklama kararları çıkaran yargı mensuplarımızı, TBMM'de bombaların altında genel kurulu kapatmayan milletvekillerimizi, illerde ve ilçelerde hemen devletinin yanına, milletin toplandığı meydanlara koşan siyasi parti yöneticilerini, belediye başkanlarını; ilk andan itibaren komutayı eline alan, kararlı duruşuyla devlet otoritesini pekiştiren, millete ve devlete bağlı güçlere liderlik yapan mülki idare amirlerimizi, o gece hemen hastanelere koşarak gazilerimizi tedavi emek için yarışan doktor ve sağlık personelimizi, belki bir ilde havaalanının ışıklarını söndürerek uçakların kalkmasını engellemiş isimsiz teknisyeni gibi daha nice isimsiz kahramanı unutmayacağımız gibi; o gece hemen bankamatiklere koşanları, halka direnmemesi yolunda çağrı yapanları, tencere tava çalanları, sela okuyan müezzinlere saldıranları, tarafını belli etmeden olup biteni izleyip sonrasında herkesten fazla kahraman kesilenleri de eğer darbe başarıyla sonuçlansaydı milletin azmine tiyatro diyenleri unutmayacağız. Özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize unutturmayacağız. Unutursak ve unutturursak bize yazıklar olsun. Unutmak ve unutturmak bu millete yapacağımız en büyük kötülüktür. Bundan sonrada, kim olursa olsun, aklını ve vicdanını satarak bu cennet vatanı bölmeye, insanlarımız arasına nifak tohumları ekmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Millet olarak bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; üzerindeki bütün baskılara rağmen tam bağımsız, egemen, güçlü ve saygın bir devlet olma yolunda yürümeye devam ediyor. Bu kutlu gün ve bu kutlu olay, milletimizin ayağa kalkmasına, özüne dönmesine, güçlü ve büyük Türkiye'ye vesile olduğu, olacak inşallah.

Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde bağımsızlığımız uğruna mücadele veren 15 Temmuz şehitlerimiz ile tarih boyunca aynı ortak mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, en derin saygılarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. " dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından Mehteran Takımının gösterisiyle devam eden programda, 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusuna katılan sporculara başarı belgeleri verildi.

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Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve duaların ardından saat 00. 13'te tüm camilerimizden sela okundu.

Sivil Toplum Kuruluşlarının yiyecek ve içecek ikramında bulunduğu demokrasi nöbeti sabah namazına kadar devam edecek.