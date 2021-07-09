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15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI - Son Dakika

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI

09.07.2021 12:07
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI, System.String[]

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜPROGRAMITarih: 15 Temmuz 2021 PerşembeSaat: 13. 00Yer: Antakya Şehitliği (Şehitlik Ziyareti), Kur'an-ı Kerim Tilaveti( 15 Temmuz günü başlayıp 16 Temmuz sabah namazından önce okunacak sela ile bitirilmek üzere "251" adet hatmi şerif okunacaktır.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

PROGRAMI

Tarih

: 15 Temmuz 2021 Perşembe

Saat

: 13. 00

Yer

: Antakya Şehitliği (Şehitlik Ziyareti), Kur'an-ı Kerim Tilaveti

( 15 Temmuz günü başlayıp 16 Temmuz sabah namazından önce okunacak sela ile bitirilmek üzere "251" adet hatmi şerif okunacaktır. )

21. 00

Cumhuriyet Alanı (Anıt Alanı) Halkla Toplanma

Büyükşehir Belediye Mehter Takımı Gösterisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Sinevizyon Sunumu

22. 00

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

22. 05

Protokol Konuşmaları

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Sayın Lütfi SAVAŞ'ın konuşmaları,

Hatay Valisi Sayın Rahmi DOĞAN'ın Konuşmaları

22. 20

22. 55

23. 00

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Konservatuvarı Dinletisi

Teyyaremi Uçurdular Altın Tasta Gül Kuruttum İskenderun- Antakya Marşı Çırpınırdı Karadeniz Plevne Marşı Sivas Topol veya Sivas Türküsü Türkiyem Şu Karşıki Dağda Kar Var Duman Yok 15 Temmuz Demokrasi Marşı Hatay İl Müftüsü Sayın Ömer Faruk BİLGİLİ'nin Duası

Hatay İl Müftülüğü İlahi Grubunun İlahi Dinletisi

Segah İlahiler Tekbir Salat-ı Ümmiye Vurulup Tertemiz Alnından Gani Mevlam Nasip Etse Sevdim Seni Mabuduma Şehitler Ölmez Bu Can Sana Hayran Tevhid Etsin Dilimiz Ateşi Aşkınla Yandır Esma Zikri

23. 15

00. 13

Medeniyetler Korosu Müzik Dinletisi

Salatı Ümmiye Zahid Anayurt Marşı Türkiyem Bülbül Kasidesi Esma Zikri Tevhid Türküm Ne Mutlu Bana Erler Demine Ben Yürürem Yane Yane Memleketim Tüm Camilerimizden sela okunarak Demokrasi Nöbetlerine başlanılması, 16 Temmuz sabah namazından önce okunacak sela ile bitirilmesi

*Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın sinevizyon Konuşması (Tensip Buyururlarsa)

15 Temmuz, Antakya, Hatay, Milli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI - Son Dakika


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