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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı

13.07.2021 21:09
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı, System.String[]

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI S.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI S. NO TARİH SAAT FAALİYETLER 1 14. 07. 2021 11: 00 15 Temmuz Gazilerinin Samsun Valisi Sayın Doç. Dr. Zülkif DAĞLI'yı ziyaretleri 2 12: 00 Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığınca Şehit yakınları ve Gazilerin TCSG DOST Gemisi ile gezdirilmesi 3 15. 07. 2021 10: 00 Şehitlik Ziyareti (Yer: Kıranköy ve Azri Mezarlık) 4 12: 00 Mevlid-i Şerif (Yer: Büyük Camii) 5 14: 30 Canik Belediyesi "1071' den 15 Temmuza Destanlar Müzesi" ziyareti 6 16: 00 15 Temmuz Şehidi Ferdi YURDUSEVEN'in Kabrini Ziyaret

Yer: 19 Mayıs İlçesi Tepeköy Mezarlığı 7 16: 30 15 Temmuz Şehidi Sevgi YEŞİLYURT'un Ailesini Ziyaret Yer: Alaçam İlçesi Yeniköy Mahallesi 8 17: 00 15 Temmuz Şehidi Muhammet AKSU ve İstiklal Harbi Gazisi Arif ZENGİN'in Kabirlerini Ziyaret

Yer: Alaçam İlçesi Doyran Mahallesi Mezarlığı 9 17: 15 15 Temmuz Şehidi Muhammet AKSU'nun Ailesini Ziyaret

Yer: Alaçam İlçesi Doyran Mahallesi 10 19: 30 Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü"

(Güzergah: DSİ önü - İstiklal Caddesi - 19 Mayıs Bulvarı - Cumhuriyet Meydanı) 11 20: 30 Cumhuriyet Meydanı Etkinlikleri (Yer : Cumhuriyet Meydanı - İlkadım) 1- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 2- Şehitlerimiz İçin Kur'an Tilaveti ve Dua 3- 15 Temmuz görüntülerinin yer aldığı videonun izlenmesi 4- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın canlı bağlantıyla halkımıza hitapları 5- Konuşmalar (Büyükşehir Belediye Başkanı, Milletvekilleri, Vali) 6- 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu (Saat 22: 00'de Atletizm Stadı'nda başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek. ) 7- Mehteran gösterisi 8-Şiirlerin Okunması ( Öğrenci ve Gazi) 9- Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Korosunun Konseri (Kahramanlık Türküleri) 12 16. 07. 2021 00: 13 10- Bütün Camilerde Sela Okunması 11-Kurra Hafızları tarafından Kur'an Tilaveti okunması 12-Ezgi Dinletisi

Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz, İlkadım, Milli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı - Son Dakika


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