15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı düzenlendi - Son Dakika

Kucaklama Taşı'nda başlayan Milli Birlik Yürüyüşüne katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Belediye Meydanı'na yürüdü.

Buradaki törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Meydanda toplanan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabını dev ekrandan izledi.

Vali Abdullah Ayaz, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin tarih boyunca çok sayıda ihanete maruz kaldığını belirten Ayaz, "15 Temmuz, ülkemizin ekonomide, teknolojide, demokraside, hukukta ardı ardına atılımlar yaptığı, uluslararası alanda söz sahibi olmaya başladığı devletler arenasında en üst lige yükselmek üzere büyük adımlara şahit olduğumuz bir dönemde yüce dinimizi kendisine perde kılanların, din, eğitim ve öğretimi kendisine vitrin olarak kullananların, milletimizin milli, manevi duygularını istismar edenlerin yine bu milletin silahlarıyla gerçekleştirmeye çalıştıkları bir ihanetti." dedi.

AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da 5 sene önce Çankırı'da 15 Temmuz'u bu meydanda yaşadıklarını kaydetti.

15 Temmuz gecesi Türkiye'nin her yerinde milletin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini dile getiren Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"15 Temmuz o sebeple bütün millet fertlerimizin zaferidir. Bu zafere liderlik yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tıpkı 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, dedelerimizin, ninelerimizin milli mücadeleyi, kurtuluş savaşımızı vermek suretiyle özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurduğumuz günlerin ruhunu istiklal ve istikbal mücadelemizi 5 sene önce milletçe tekrar ortaya koyduk. Bu sadece bir darbe girişimi değildi, bu aslında uluslararası darbe ve işgal girişimiydi.

Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmak, vatanımızı parçalamak, milletimizi dağıtmak isteyen 100 yıl önce yarım kalmış işlerini içimizdeki hainler marifetiyle tamamlamak isteyen emperyalist ve siyonistlerin önemli bir girişimiydi."

Programda AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de konuş yaptı.

Konuşmaların ardından sinevizyon gösterisi sunuldu, 15 Temmuz kapsamında düzenlene spor faaliyetlerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.