15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yeni - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yeni

15.07.2021 02:07
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yeni

Ülkemizin istiklali ve aziz milletimizin istikbaline kasdeden hain darbe girişimini ve alçak Fetö terör örgütünü lanetliyoruz.

Ülkemizin istiklali ve aziz milletimizin istikbaline kasdeden hain darbe girişimini ve alçak Fetö terör örgütünü lanetliyoruz. Aziz milletimiz; vatanına, demokrasiye, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkarak bu alçakça girişime derhal gerekli karşılığı vermiş ve böylece Türkiye'nin, Türk Milletinin geçilemeyeceğini ve yenilemeyeceğini çok açık şekilde bir kez daha bütün dünyaya göstermiştir.

15 Temmuz, artık Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak istiklal ve istikbalimize her zaman ve her şartta her ferdimizle canımızı ortaya koyarak sahip çıkacağımızı gösterdiğimiz bir destan niteliğinde tarihimizde müstesna bir yer edinmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere vatan ve millet uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, hürmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Gazilerimiz ile şehit ailelerimize de hürmet, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

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Kaynak: Habermetre

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