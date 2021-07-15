15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ZAFERİMİZ KUTLU OLSUN - Son Dakika

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ZAFERİMİZ KUTLU OLSUN

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ZAFERİMİZ KUTLU OLSUN
Son Güncelleme: 15.07.2021 08:12

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ZAFERİMİZ KUTLU OLSUNDevletimizin bekası ve demokrasimize yönelik 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe kalkışmasının milletimiz tarafından hezimete uğratılmasının 5.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ZAFERİMİZ KUTLU OLSUN

Devletimizin bekası ve demokrasimize yönelik 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe kalkışmasının milletimiz tarafından hezimete uğratılmasının 5. Yılı'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü ülkemizin her yerinde çeşitli etkinliklerle kutluyoruz.

Demokrasimize ve milletimizin birliğine yönelik sinsice yapılan ancak Türkiye'nin her köşesinde devletimizin ve halkımızın sarsılmaz gücü karşısında ezilerek yok edilen hain darbe kalkışmasını milletimiz unutmayacak ve unutturmayacaktır. Darbecilerin kurşunlarına devletimizin kahraman güvenlik güçleriyle birlikte göğsünü siper eden cesur Türk Milleti, demokrasi tarihimizde şanlı bir sayfanın mimarı oldu.

Türk Milleti'nin vatansever her ferdi ve her nesli, demokrasimizi ve devletimizin bağımsızlığını, halkımızın bütünlüğünü içerden ve dışardan gelecek her türlü tehlikeye karşı dün olduğu gibi bugün ve yarın da koruyacaktır. 15 Temmuz'da şehit düşen güvenlik güçlerimiz ve vatandaşlarımız başta olmak üzere Cumhuriyetimizi koruyup yaşatmak için bugüne kadar canlarını hiçe sayan şehitlerimizi dualarla anıyoruz. Gazilerimizi minnet ve saygıyla selamlıyoruz.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, bu şanlı zaferimizin anısına her yıl gerçekleştirdiği Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız, Küçükler Demokrasi ve Milli Birlik Şampiyonası'yla tarihten gelen sorumluluklarımızı gençlere hatırlatmaya devam edecektir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Zaferi'miz kutlu olsun.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Kaynak: Habermetre

15 Temmuz 2016, 15 Temmuz, Darbe, Milli, Son Dakika

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