15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN - Son Dakika

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN
Son Güncelleme: 15.07.2021 03:11

Yüce milletimiz tarihte olduğu gibi 15 Temmuz akşamı yine hainlere, çetelere, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanlarına unutamayacakları bir ders vermiştir.

Yüce milletimiz tarihte olduğu gibi 15 Temmuz akşamı yine hainlere, çetelere, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanlarına unutamayacakları bir ders vermiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.

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Kaynak: Habermetre

15 Temmuz, Ekonomi, Milli, Türk, Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN - Son Dakika
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