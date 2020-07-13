15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe doğru - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe doğru

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Akın, mesajında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulunarak yönetimi ele geçirmeye çalıştığını ifade etti.

Devletin her türlü terör unsurlarıyla mücadele ettiği bir dönemde meydana gelen ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü, sahip olduğu demokratik değerleri, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmayı amaçlayan bu darbe girişiminin milletin dirayetli duruşu karşısında sonuçsuz kaldığını belirten Vali Akın, birlik ve beraberliğe kastedenlere hiçbir zaman taviz verilmeyeceğinin tüm dünyaya bir kez daha gösterildiğini vurguladı.

15 Temmuz'un, darbeci zihniyetin büyük sekteye uğradığı tarih olduğuna işaret eden Akın, şunları kaydetti:

"Zira artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmaya ve darbelerle ülkemizde kaos oluşturmaya cesaret edemeyecektir. Nitekim bugün geldiğimiz noktada darbe teşebbüsüne tevessül edenler ve onların destekçileri, Türk adaleti önünde hesap vermeye devam etmektedirler. Bu duygularla milli mücadele ruhuyla ve aydınlık yürekleriyle o karanlık geceye teslim olmayan milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, demokrasisine sahip çıkan değerli Kırşehirli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:27 Kaynak: AA

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